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Зеленский заявил, что у Запада нет причин не поставлять Киеву танки
По словам Зеленского, Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причин не поставлять Киеву танки западного образца нет. Об этом передает ТАСС.

По словам Зеленского, Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства.

«Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал президент Украины.

Ранее стало известно, что 4 января Зеленский после разговора по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном объявил, что Киев получит французские легкие танки. Reuters сообщил, что Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.