Зеленский заявил, что у Запада нет причин не поставлять Киеву танки

По словам Зеленского, Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причин не поставлять Киеву танки западного образца нет. Об этом передает ТАСС .

По словам Зеленского, Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства.

«Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал президент Украины.

Ранее стало известно, что 4 января Зеленский после разговора по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном объявил, что Киев получит французские легкие танки. Reuters сообщил, что Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.