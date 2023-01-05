Военный эксперт оценил вероятность всеобщей мобилизации в России

Он пояснил, что пополнение армии зависит от планов командования, которых не знают рядовые граждане.

Всеобщая мобилизация в России пока технически невозможна. Об этом в беседе с порталом E1.ru сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Объявлять всеобщую мобилизацию — это очень большая и серьезная задача. Это нужны полигоны, воинские части, специалисты», — объяснил специалист.

Эксперт считает продолжение частичной мобилизации излишней мерой.

«Одно дело 300 тысяч мобилизовать, тем более по очереди. Другое — 1,5 млн, это разные масштабы и категории», — сообщил Литовкин.

Он убежден, что на поле сражения хватит сил контрактников. Специалист объяснил, что на фоне новых законов дополнительной мобилизации не потребуется. Он напомнил, что армия увеличится до 1,5 млн с 1 января и по призыву можно заключать контракт с первого дня службы, ранее нужно было отслужить полгода.

«Но он все равно должен будет полгода отучиться. Поэтому никакой дополнительной мобилизации не требуется и не потребуется. Должно быть достаточно контрактников», — сказал Литовкин.

Также он пояснил, что пополнение армии зависит от планов командования, которых не знают рядовые граждане.

«Достаточно ли этих республик, которые уже вошли в состав РФ, или будут еще освобождения других республик? Мы с вами этого не знаем, поэтому в зависимости от того, какие цели, таким образом и будут развиваться события», — добавил собеседник издания.

Военный юрист Евгений Крылов отметил, что юридически мобилизация россиян возможна.

«Есть закон о мобилизации. И если будут законные основания — объявят. Все они перечислены в Федеральном законе о мобилизации», — сказал специалист.

По его словам, могут национализировать предприятия оборонно-промышленного комплекса, но забирать людей оттуда не будут, поскольку это «преступление».

Ранее в Госдуме заявили, что предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие полгода нет.