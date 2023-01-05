Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-2°
Птн, 06
-14°
Сбт, 07
-19°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70.2 / 74.9 05/01 10:35
Нал. EUR 74.4 / 78.4 05/01 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
Вчера 11:45
1 634
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
6 400
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
5 566
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
7 948
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Военный эксперт оценил вероятность всеобщей мобилизации в России
Он пояснил, что пополнение армии зависит от планов командования, которых не знают рядовые граждане.

Всеобщая мобилизация в России пока технически невозможна. Об этом в беседе с порталом E1.ru сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Объявлять всеобщую мобилизацию — это очень большая и серьезная задача. Это нужны полигоны, воинские части, специалисты», — объяснил специалист.

Эксперт считает продолжение частичной мобилизации излишней мерой.

«Одно дело 300 тысяч мобилизовать, тем более по очереди. Другое — 1,5 млн, это разные масштабы и категории», — сообщил Литовкин.

Он убежден, что на поле сражения хватит сил контрактников. Специалист объяснил, что на фоне новых законов дополнительной мобилизации не потребуется. Он напомнил, что армия увеличится до 1,5 млн с 1 января и по призыву можно заключать контракт с первого дня службы, ранее нужно было отслужить полгода.

«Но он все равно должен будет полгода отучиться. Поэтому никакой дополнительной мобилизации не требуется и не потребуется. Должно быть достаточно контрактников», — сказал Литовкин.

Также он пояснил, что пополнение армии зависит от планов командования, которых не знают рядовые граждане.

«Достаточно ли этих республик, которые уже вошли в состав РФ, или будут еще освобождения других республик? Мы с вами этого не знаем, поэтому в зависимости от того, какие цели, таким образом и будут развиваться события», — добавил собеседник издания.

Военный юрист Евгений Крылов отметил, что юридически мобилизация россиян возможна.

«Есть закон о мобилизации. И если будут законные основания — объявят. Все они перечислены в Федеральном законе о мобилизации», — сказал специалист.

По его словам, могут национализировать предприятия оборонно-промышленного комплекса, но забирать людей оттуда не будут, поскольку это «преступление».

Ранее в Госдуме заявили, что предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие полгода нет.