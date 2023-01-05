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В России появится новый сигнал светофора
С марта 2023 года его будут применять по всей стране.

С 1 марта 2023 года в России появится новый сигнал светофора. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

На светофорах появится белое изображение пешехода со стрелкой, указывающая направление движения, по которому можно переходить дорогу.

Эксперт отметил, что сигнал уже работал в качестве эксперимента в некоторых регионах. Редин заявил, что сигнал показал высокую эффективность и снизил аварийность. С марта 2023 года его будут применять по всей стране.

При этом, новых правил стрелка не будет вводить. Отмечается, что сигнал предназначен для дополнительного информирования, чтобы облегчить жизнь водителей и сократить число наездов на пешеходов.