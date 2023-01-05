В Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Рязанской области

На прошедшей неделе в Рязанской области снизилась заболеваемость респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатель ОРВИ и гриппом снизился на 36,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди населения старше 15 лет. Среди заболевших доля детей составила 47,9%.

Среди вирусов преобладали аденовирусы и РС-вирусы (7,5%), в единичных случаях выявлялись бокавирусы. 63,2% составила доля вирусов гриппа. Среди штаммов преобладал, А (H1N1)-2009 (свиной грипп).