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В Москве убили радиоведущую Анну Азовскую

В Москве убили 34-летнюю Анну Азовскую — учредителя и радиоведущую «Русского радио-Вологда». Об этом сообщил РБК.

Тело журналистки нашли на севере столицы в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. В убийстве подозревают гендиректора «Кичгородецкой лесной компании» Владимира Маклакова. Отмечается, что молодые люди приехали в Москву на новогодние праздники. Они были на фотосессии, после чего поехали на съемную квартиру, где и нашли убитую. Полицейских туда вызвали соседи.

В СУ СКР сообщили, что тело женщины 1988 года рождения нашли 3 января в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. При осмотре на ней обнаружили не менее 30 колото-резаных ран. Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по статье «Убийство».

Отмечается, что Анна Азовская была дочерью декана одного из факультетов Вологодского государственного университета.

Фото vologda-poisk.ru