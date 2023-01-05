В Москве шестимесячный ребенок выпал из коляски во время ДТП

Шестимесячный ребенок выпал из коляски и оказался на проезжей части.

Вечером в четверг, 5 января, в Москве на Севастопольском проспекте чуть не сбили женщину с коляской. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Шестимесячный ребенок выпал из коляски и оказался на проезжей части.

В ДТП пострадали восемь человек. Двое оказались зажаты в автомобиле Volkswagen, из салона их деблокировали спасатели.

На месте работают экстренные службы, прокуратура поставила на контроль обстоятельства произошедшего.