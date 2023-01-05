В квартире в Прикамье обнаружили труп 17-летней девушки с порезанным горлом

Труп несовершеннолетней девушки обнаружили на квартире в Прикамье. Об этом сообщают местные АиФ.

Отмечается, что 4 января сотрудник скорой сообщил, что в квартире дома по Октябрьскому проезду обнаружен труп девушки с ножевым ранением горла.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире дома ранее не судимый 22-летний мужчина в ходе конфликта нанес ножевое ранение 17-летней девушке, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.