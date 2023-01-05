В Кремле прокомментировали слухи о поездке Путина в Донецк на Рождество

Информация о поездке Путина в Донецк на Рождество ранее распространилась в Telegram-каналах.

В Кремле заявили, что информации о планах президента Владимира Путина поехать в Донецк на Рождество нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель президента России заявил, что в Кремле «ничего неизвестно о таких слухах». Информация о поездке Путина в Донецк на Рождество ранее распространилась в Telegram-каналах.

Песков не раскрыл, где именно президент будет на рождественской службе.

Также пресс-секретарь главы государства отрицательно ответил на вопрос, посетит ли президент службу в одном из регионов России или придет ли в церковь в Ново-Огарево.

«Ни то, ни другое. Сообщим», — сказал Песков.

Напомним, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.