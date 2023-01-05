Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-2°
Птн, 06
-14°
Сбт, 07
-19°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70.2 / 74.9 05/01 10:35
Нал. EUR 74.4 / 78.4 05/01 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
Вчера 11:45
1 633
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
6 400
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
5 566
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
7 948
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Чувашии произошло смертельное ДТП с маршруткой

В Чебоксарском районе между поселком Ишлеи и деревней Чиганары произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом Ford Transit, следовавшим из села Красноармейское в Чебоксары. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 5 января, в 10:17. Маршрутка столкнулась с Kia Rio, за рулем которой была женщина, а в салоне находились трое несовершеннолетних. В салоне автобуса было десять пассажиров.

В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Травмы получили водитель и четверо пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Также медпомощь понадобилась четырем пассажирам автобуса.

Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших уточняется.