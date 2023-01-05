В Чувашии произошло смертельное ДТП с маршруткой

В Чебоксарском районе между поселком Ишлеи и деревней Чиганары произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом Ford Transit, следовавшим из села Красноармейское в Чебоксары. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 5 января, в 10:17. Маршрутка столкнулась с Kia Rio, за рулем которой была женщина, а в салоне находились трое несовершеннолетних. В салоне автобуса было десять пассажиров.

В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Травмы получили водитель и четверо пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Также медпомощь понадобилась четырем пассажирам автобуса.

Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших уточняется.