В Башкирии произошло смертельное ДТП

В Башкирии произошло смертельное ДТП. ОБ этом сообщает NewsBash.

4 января на 13-м километре автодороги Октябрьский-Туймазы лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Geely Emgrand. Прибывшие медики забрали в больницу 23-летнего водителя Lada, но спустя несколько часов молодой мужчина скончался от полученных травм в реанимации. 44-летний водитель Geely и его 43-летняя пассажирка также сейчас находятся в больнице.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, аварию спровоцировал третий автомобиль — Niva, за рулем которой находился 59-летний мужчина. Он проигнорировал требование уступить дорогу при выезде с прилегающей территории, а когда случилась авария — скрылся с места происшествия. Виновника уже разыскали.