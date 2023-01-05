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Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Прикамье

17-летнюю девушку в Пермском крае убил ее 22-летний молодой человек. Об этом пишет «КП-Пермь».

По информации издания, пара встречалась два года. Молодой человек убил ее на фоне ревности. Девушка хотела уйти от него, поскольку ей «не хватало свободы». Подозреваемый караулил ее у подъезда, названивал ей и ее родственникам, чтобы узнать, где она. Трагедия произошла в квартире в Губахе, где жила девушка. 4 января у нее дома между молодыми людьми произошла ссора. Во время конфликта 22-летний подозреваемый с ножом напал на девушку, ударил ее много раз по телу, а после убежал и пытался скрыться.

Подруга потерпевшей стала очевидцем преступления и вызвала экстренные службы. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Подозреваемый уехал в Пермь, где его нашли на одном из автовокзалов. Молодого человека задержали и поместили в СИЗО. Сестра погибшей рассказала, что в последнее время молодой человек был «неадекватным на почве ревности». Она также отметила, что он серьезно занимался спортом, «качался», работал на вахтах.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.