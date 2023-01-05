СМИ заявили, что США планируют повторить «трюк» с минскими соглашениями

Обозреватель испанского издания уверен, что США будут продвигать такой договор, а после, согласно его сценарию, Киев не будет выполнять условия, как это было с минскими соглашениями.

США планируют повторить «трюк» с мирным договором, заранее невыполнимым Киевом. Ход событий спрогнозировал обозреватель Rebelión Фабрицио Казари, пишет « МК ».

Казари отметил, что Вашингтон получил выгоду от украинского кризиса и теперь в интересах США — «трюк» с мирным договором, который Киев выполнить не сможет.

По словам обозревателя, продолжение конфликта может лечь «огромным бременем» на США и ЕС, а после мирного соглашения можно обучать, вооружать и финансировать «неонацистские группы для продолжения боевых действий», что не обойдется дорого и «принесет много пользы».

Казари уверен, что США будут продвигать такой договор, а после, согласно его сценарию, Киев не будет выполнять условия, как это было с минскими соглашениями.