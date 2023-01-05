Руководитель компании «Мармакс» рассказал подробности покупки «М5 Молл»

Руководитель Компании «Мармакс» Юрий Юров рассказал подробности покупки ТРЦ «М5 Молл». Юрий Юров дал большое интервью в спецпроекте РЗН. инфо «Итоги года». В нем он поделился, зачем компания «Марсмакс» выкупила «М5 Молл».

Юрий Юров отметил, что торгово-развлекательный центр строился из лучших материалов. Сейчас, по мнению руководителя «Мармакса», «М5 Молл» во многом определяет первое впечатление о городе, так как находится на въезде в Рязань.

«Мармакс» планирует видоизменить формат центра, сделав упор на развлечения. Также Юрий Юров пояснил, что он с командой стремятся превратить Рязань в архитектурную столицу России. Еще в интервью он рассказал, как получил приглашение преподавать в МГИМО и почему его принял.

Интервью с Юрием Юровым читайте в спецпроекте «Итоги года».