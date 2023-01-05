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Под Рязанью насмерть сбили пешехода

В среду, 4 января, в Рыбновском районе насмерть сбили 35-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 21:10 на 174-м километре автодороги М5 «Урал». 62-летний житель Мордовии на автомобиле Mazda 6 сбил 35-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне перехода.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте»