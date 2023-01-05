Почти всех раненных в Макеевке военных перевели в другие регионы России

Почти всех военных, раненных при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин совместно с замминистра обороны России Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетили военнослужащих в больницах Ростовской области и ДНР. Пациенты были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS.

Врио главы ДНР сообщил, что почти всех пациентов перевели в другие регионы России."Они спасли много своих сослуживцев. И что важно — настрой у них боевой. Все как один рвутся отомстить за своих товарищей", — отметил Пушилин.