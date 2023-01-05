Первая группа экс-заключенных покинула зону СВО

В первой группе помилованных два десятка бывших заключенных.

Зону специальной военной операции покидает первая группа заключенных, участвовавшая в качестве добровольцев в группе «Вагнер». Об этом сообщил руководитель группы Евгений Пригожин, передает РИА Новости .

Пригожин отметил, что экс-заключенные отработали контракт, с них сняли все судимости.

В группе «Вагнер» сообщили, что в первой группе помилованных два десятка бывших заключенных.

Они получали во время службы меньшую зарплату, чем остальные добровольцы. Раненые получают компенсации.

Пригожин сказал, что среди экс-заключенных было много тех, кто попал за «решетку» случайно или в силу характера. Отмечается, что после помилования бывшие заключенные могут вернуться в группу «Вагнер» в качестве добровольцев на общих началах.