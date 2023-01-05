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Мэр Рязани отчиталась о реконструкции детской школы искусств № 5
Проект предусматривает капремонт существующего двухэтажного здания школы с трехэтажной новой пристройкой.

В Рязани продолжается реконструкция детской школы искусств № 5. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

Проект предусматривает капремонт существующего двухэтажного здания школы с трехэтажной новой пристройкой. Глава горадминистрации отметила, что со 2 января работы на объекте ведутся в полном объеме, они почти не прекращались в новогодние праздники.

«Сейчас контур закрыт, в здании установлены теплообменники, сделана разводка системы отопления, пуск тепла планируется к концу следующей недели. Примерно до конца января помещения будут прогреваться и просушиваться, затем рабочие приступят к внутренней отделке», — сообщила Сорокина.

Она отметила, что в здании ДШИ уже развели электрику и установили лифт. После завершения работ начнется отделка фасада. Весной на него планируют нанести тематическую роспись, а также благоустроить прилегающую территорию.

Кроме того, обновится материальная база школы, для учеников уже закупили новые музыкальные инструменты на сумму около восьми тысяч рублей.