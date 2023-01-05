Генсек НАТО заявил об опасности недооценки России

Он добавил, что альянс должен повысить свою боеготовность.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию и ее президента Владимира Путина опасно недооценивать. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Норвегию, пишет Reuters .

«Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания», — заявил Столтенберг на деловой конференции.

Он отметил, что «нет признаков» того, что Путин изменил свои планы и цели в Украине.

«Так что недооценивать Россию опасно», — прокомментировал генсек НАТО.

Он добавил, что альянс должен повысить свою боеготовность.