Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

Лидеры стран обсудили отношения между Турцией и Россией, особенно энергетику и региональные вопросы.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным обсудил двусторонние отношения, ситуацию на Украине, а также сирийский кризис. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости .

Президент Турции заявил, что переговоры по Украине ранее уже «дали положительные результаты» по зерновому коридору, безопасной зоне вокруг ЗАЭС, возвращению удерживаемых лиц. Эрдоган высказался за прекращение огня. Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий, сообщило издание Anadolu .

Помимо этого, он подчеркнул, что нужно предпринять шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов.

Также лидеры стран обсудили отношения между Турцией и Россией, особенно энергетику и региональные вопросы.