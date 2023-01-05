Экс-полковник британской армии предположил, что в 2023 году начнется война России и НАТО

Он выразил мнение, что действия НАТО спровоцируют начало войны между альянсом и Россией.

В 2023 году НАТО вмешается в ситуацию на Украине и вступит конфликт в качестве одной из сторон. Такое предположение сделал бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет «МК».

В беседе с изданием The Telegraph Бреттон-Гордон выразил мнение, что действия НАТО спровоцируют начало войны между альянсом и Россией.

Он удивился, что некоторые не рассматривают вариант вмешательства НАТО в украинский конфликт.