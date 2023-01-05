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А что в кино? «Клипмейкеры», «Друг в океане» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия о временах лихих девяностых — «Клипмейкеры». Молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений.

Следующая новинка — австралийская семейная драма «Друг в океане». Фильм о девушке Эбби, которая увлекается дайвингом. Во время очередного погружения она встречает синего групера — рыбу, которая находится на грани исчезновения и под прицелом банды браконьеров.

Американский фильм ужасов «Клаустрофобы: квест с того света». Главная героиня Хлоя приходит в себя в морге. Вместе со своим парнем, младшим братом и другими незнакомцами они становятся участниками смертельно опасного квеста со множеством изощренных ловушек.

Фильм ужасов из Норвегии «Астрал: потомство». По сюжету молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами. Слоган фильма «Открой страшную тайну своей семьи».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».