В травмпункте рязанского БСМП увеличили количество медработников на приеме

Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В травмпункте БСМП увеличили количество медработников на приеме. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Ранее рязанцы пожаловались на огромные очереди в травмпункте. В рязанском минздраве пояснили, что в связи с этим в учреждении увеличили количество медработников. Теперь прием пациентов ведут пять врачей и два рентгенлаборанта.

«Просим горожан, особенно людей пожилого возраста, по возможности, проявить терпение и осторожность, и по-возможности, не выходить на улицу в пик гололеда. В случае необходимости за помощью можно обратиться в амбулаторно-травматологическое отделение больницы имени Семашко по адресу: улица Стройкова, 85. Подъезд со стороны улицы Гоголя», — говорится в сообщении ведомства.