В Кировской области мужчина перерезал горло 28-летнему приятелю

В Кировской области мужчина перерезал горло 28-летнему приятелю. Об этом в среду, 4 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в понедельник, 2 января, в поселке Верхошижемье. Возле магазина произошел конфликт между двумя местными жителями — 44-летним мужчиной и 28-летним потерпевшим. Тогда первый воткнул нож в шею второму. Мужчина скончался на месте происшествия от полученной раны.

Подозреваемого задержали. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.