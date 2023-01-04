В Госдуме предложили ввести для студентов 13 стипендию

По словам депутата Александра Мажуга, многие университеты уже практикуют подобные меры поддержки.

В Госдуме предложили ввести для студентов 13-ю стипендию. Соответствующую меру поддержки в среду, 4 января, предложил депутат Александр Мажуга, передает РИА Новости.

По словам депутата, прибавку для студентов на Новый год стоит ввести по аналогии с 13-й зарплатой. Мажуга добавил, что многие университеты уже практикуют подобную меру поддержки и выплачивают учащимся сумму, равную месячной стипендии.

Депутат добавил, что в этом вопросе вузы обладают автономией, так как у них есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится.

«Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», — сказал депутат.