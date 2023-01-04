Следователи организовали проверку по факту ненадлежащего оказания медпомощи

Ранее в СМИ появилась информация, что 2 января девушка попала в больницу с переломом руки и не получила необходимого лечения.

Рязанские следователи организовали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом в среду, 4 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Ранее в СМИ появилась информация, что 2 января девушка сломала руку и была госпитализирована в травматологическое отделения больницы. Там она не получила необходимого лечения.

В связи с этим рязанский следком организовал проверку. Действиям медицинских работников дадут надлежащую юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.