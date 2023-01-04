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Сбитые в Александро-Невском районе дети находятся в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии детей, сбитых в Александро-Невском районе. Пост об этом во вторник, 3 января, появился в группе «Барахолка. Александро-Невский район Рязанская область».

Известно, что пострадавшие — дети священника Николая Майсумова из села Студенки. Всего их в семье девять.

«Мальчики сейчас находятся в Рязанской ОКБ, состояние обоих тяжелое. Батюшка находится рядом с ними. Матушка только недавно родила. Просим ваших молитв о здравии и исцелении отроков Арсения и Григория», — говорится в посте.

Также автор поста попросил помочь семье материально, так как на реабилитацию потребуются средства. Сделать это можно по телефону +7 (960) 565-86-84 — телефон отца Николая привязан к карте.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 1 января, в 20:15 в селе Студенки.