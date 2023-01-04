Рязанские следователи ищут возможных жертв мигранта-педофила

Рязанские следователи ищут возможных жертв педофила, которого ранее задержали за домогательства к подростку. Информация об этом во вторник, 3 января, появилась на сайте регионального следкома.
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Задержанному на вид 25-30 лет, рост около 185 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза и темные волосы.
Следователи просят тех, кто стеал жертвой или очевидцем преступления, совершенным задержанным, сообщить в региональный следственный комитет по телефону:
Ранее стало известно, что Ибодов домогался к подростку в рязанской маршрутке.