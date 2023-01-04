Рязанские следователи ищут возможных жертв мигранта-педофила

Ранее он домогался к подростку в рязанской маршрутке.

Рязанские следователи ищут возможных жертв педофила, которого ранее задержали за домогательства к подростку. Информация об этом во вторник, 3 января, появилась на сайте регионального следкома.

«Следственными органами следственного управления С. К. России по Рязанской области проверяется информация о возможной причастности Ибодова Фарруха Бустона угли, 04.03.1997 года рождения, привлекаемого к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, к совершению аналогичных преступлений», — говорится в сообщении СУ СК.

Задержанному на вид 25-30 лет, рост около 185 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза и темные волосы.

Следователи просят тех, кто стеал жертвой или очевидцем преступления, совершенным задержанным, сообщить в региональный следственный комитет по телефону: +7 (910) 906-11-41 . Конфиденциальность гарантируется.

Ранее стало известно, что Ибодов домогался к подростку в рязанской маршрутке.