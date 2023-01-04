Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
-3°
Птн, 06
-12°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70.2 / 74.9 04/01 10:30
Нал. EUR 74 / 77.98 04/01 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 2023 12:41
5 410
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
4 722
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
6 814
Минута славы Рязанской области в 2022 году
2022 год стал для Рязанской области непростым на событи...
31 декабря 2022 11:50
4 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об ухудшении погодных условий
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцев предупредили об ухудшении погодных условий. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в первой половине дня среды, 4 января, на территории Рязанской области ожидается переход температуры в сторону отрицательной, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами сильная.

Также синоптики предупредили, что до 12 часов ожидается сильный ветер порывами 12-15 метров в секунду, местами до 19 метров в секунду.