Рязанцев предупредили об ухудшении погодных условий

Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцев предупредили об ухудшении погодных условий. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в первой половине дня среды, 4 января, на территории Рязанской области ожидается переход температуры в сторону отрицательной, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами сильная.

Также синоптики предупредили, что до 12 часов ожидается сильный ветер порывами 12-15 метров в секунду, местами до 19 метров в секунду.