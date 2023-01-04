На Кубани в ДТП погиб курсант РВВДКУ

19-летний молодой человек приехал в отпуск домой.

На Кубани курсант РВВДКУ разбился в ДТП. Об этом в среду, 4 января, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Авария случилась в ночь со 2 на 3 января в Кавказском районе Краснодарского края. Со слов местных жителей, 19-летний курсант приехал домой к родным на новогодние каникулы. Он сел за руль Nissana без прав. В какой-то момент его заметили патрульные полицейские и решили остановить автомобиль. Однако молодой человек поехал дальше — началась погоня.

«Его один экипаж преследовал, а другие 2 экипажа ДПС пытались перекрыть трассу спереди, подрезали», — рассказал источник.

Погоня длилась 20 километров — с Кавказской до Лосева. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. От последствий аварии водитель скончался, а его 25-летний пассажир получил травмы.