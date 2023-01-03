Водителям рассказали о новых дорожных знаках в 2023 году

В 2023 году в России появятся новые дорожные знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

В 2023 году в России появятся новые дорожные знаки, регулирующие движение некоторых транспортных средств и парковку. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Среди новых — знаки, которые запретят проезд автобусов, кроме школьных и маршрутных, электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Для последних также введут новую табличку «Вид транспортного средства».

Туристические объекты и места, где можно зарядить электрический транспорт, будут обозначаться специальными знаками. Также новый знак будет показывать начало зоны с ограничением экологического класса транспортного средства — он будет актуален не только для грузовиков.

На парковках может появиться знак «Платные услуги», а также изображение коляски для обозначения места для инвалидов.

Еще одно изменение коснется парковки по четным и нечетным числам. Оставлять автомобили по обеим сторонам дороги разрешат с 21 часа до полуночи без штрафов.

Новая редакция знаков ПДД вступит в силу 1 марта.