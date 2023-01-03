Во Владимире водитель въехал в остановку и сбил двух детей

Во Владимире водитель автомобиля Infiniti врезался в остановку и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в понедельник, 2 января, около 20:50 в районе улицы Гастелло.

Во Владимире водитель автомобиля Infiniti врезался в остановку и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в понедельник, 2 января, около 20:50 в районе улицы Гастелло, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В результате аварии травмы получили 6-летний мальчик и 4-летняя девочка. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они направлены на амбулаторное лечение.

Ночью 3 января в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД вместе с оперуполномоченными уголовного розыска задержали 31-летнего предполагаемого виновника ДТП. Автомобиль Infiniti обнаружили в одном из дворов на улице Полины Осипенко.

По факту ДТП ведется производство по делу об административном правонарушении, проводится проверка.