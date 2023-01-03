В Рязанской области подтопило пять низководных мостов

В трех районах Рязанской области подтопило несколько низководных мостов. Об этом в среду, 3 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В трех районах Рязанской области подтопило несколько низководных мостов. Об этом в среду, 3 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Ранова подтоплен низководный мост вблизи села Кипчаково.

В Ряжске из-за подъемы воды в Хупте подтоплен мост через реку Хупту.

В Сапожковском районе из-за подъема воды в Паре подтоплены мосты у населенных пунктов Дмитриевка, Красная Яблонька и Скит Свято-Данилова монастыря.