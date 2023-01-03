В Рязанской области 4 января похолодает до -7 градусов

В Рязанской области в среду, 4 января, температура воздуха ночью и днем составит −5…−0 градусов, а к вечеру понизится до −7…−5 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.