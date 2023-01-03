В Рязани злоумышленник пробрался в квартиру к женщине и обокрал ее

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на улице злоумышленника, подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на улице злоумышленника, подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 39-летняя рязанка и сообщила, что в квартире мужчина отобрал у нее золотую серьгу и скрылся. Заявительница описала внешность злоумышленника.

Ориентировку на розыск мужчины разослали всем нарядам патрульно-постовой службы полиции. Вскоре наряд отдельного батальона ППС полиции заметил на улице Энгельса мужчину, похожего на разыскиваемого.

Прохожего остановили и доставили в отдел полиции. Установили, что 41-летний рязанец причастен к ограблению рязанки. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж».