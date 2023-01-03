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В Пронском районе из-за ямы на дороге пять машин пробили колеса
В понедельник, 2 января, на автодороге Рязань — Пронск — Скопин за селом Малинищи глубокая выбоина стала причиной ДТП пяти легковушек. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на госавтоинспекцию Пронского района.

В понедельник, 2 января, на автодороге Рязань — Пронск — Скопин за селом Малинищи глубокая выбоина стала причиной ДТП пяти легковушек. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на госавтоинспекцию Пронского района.

«Мы с семьей ехали около пяти вечера со стороны Рязани. На повороте сразу за Малинищами в темноте попали в эту дорожную ловушку. У нашего автомобиля оказались пробитыми сразу два колеса. Мы вызвали эвакуатор. На дороге с двумя детьми простояли где-то часа два. За нами в эту же яму угодили и другие автомобили. Выручали друг друга домкратами. Все автомобили выехали самостоятельно: водители заменили пробитые колеса», — рассказал водитель автомобиля Volkswagen.

Вечером на аварийном участке работали дорожники пронского ДРСУ. По словам директора предприятия Марины Чубуковой, метровая яма образовалась за несколько часов: дорожное полотно не выдерживает резких перепадов температур.

Пробоину временно засыпали асфальтной крошкой, 4-5 января яму пообещали заделать литым асфальтобетоном.