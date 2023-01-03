В Подмосковье электричка раздавила легковушку с тремя людьми

В Ивантеевке автомобиль попал под электропоезд, выехав на ж/д переезд перед идущим составом. Погибли три человека, сообщает РИА Новости.

В Ивантеевке автомобиль попал под электропоезд, выехав на ж/д переезд перед идущим составом. Погибли три человека, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло во вторник, 3 января, в 07:20 на переезде возле станции Ивантеевка Ярославского направления. По предварительной информации, водитель транспортного средства, игнорируя звуковые и световые сигналы, выехал на переезд перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, чтобы остановить состав.

Пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали. На место вызвали медиков. На период ликвидации последствий происшествия поезда следуют до станции Зеленый бор.

Прокуратура обнародовала кадры ДТП. В аварии погибли трое.