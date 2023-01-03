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В Москве мужчина убил сожительницу 30 ударами ножом
В Москве 33-летний мужчина убил 34-летнюю сожительницу, нанеся ей как минимум 30 ножевых ранений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России.

В Москве 33-летний мужчина убил 34-летнюю сожительницу, нанеся ей как минимум 30 ножевых ранений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России.

По информации ведомства, 3 января в квартире дома на улице Полины Осипенко нашли труп женщины. На ее теле обнаружили как минимум 30 ножевых ранений.

По данным РЕН ТВ, пара приехала в столицу из Вологды на несколько дней. После праздничной фотосессии они заселились в квартиру. Причина конфликта между ними пока неизвестна. По словам очевидцев, девушка звала на помощь, и соседи вызвали полицию. Правоохранители выломали дверь и задержали мужчину.

С подозреваемым проводят следственные мероприятия. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.