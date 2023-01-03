В Клепиковском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась

В Клепиковском районе утром в понедельник, 2 января, легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор. Тума, Спас-Клепики, Касимов».

В Клепиковском районе утром в понедельник, 2 января, легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор. Тума, Спас-Клепики, Касимов».

ДТП произошло примерно в 10:00, недалеко от поворота на деревню Вельково. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Проводится проверка.

Напомним, 2 января водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением на скользкой дороге недалеко от Тумы, машина улетела в кювет и опрокинулась.