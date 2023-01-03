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В Госдуме заявили о необходимости урезать новогодние выходные
В Госдуме высказались о том, что новогодние праздники следует сократить, распределив выходные дни равномерно. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

В Госдуме высказались о том, что новогодние праздники следует сократить, распределив выходные дни равномерно. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

«Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — заявил депутат.

Иванов также добавил, что сокращать майские праздники не следует, потому что россияне занимаются посевной: сажают картошку, занимаются садом и огородом, и это «все-таки приносит пользу».

Напомним, в 2023 году праздничные нерабочие дни 1—8 января, с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.