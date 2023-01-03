В Госдуме заявили о необходимости урезать новогодние выходные

В Госдуме высказались о том, что новогодние праздники следует сократить, распределив выходные дни равномерно. Об этом заявил
«Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — заявил депутат.
Иванов также добавил, что сокращать майские праздники не следует, потому что россияне занимаются посевной: сажают картошку, занимаются садом и огородом, и это «все-таки приносит пользу».
Напомним, в 2023 году праздничные нерабочие дни 1—8 января, с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.