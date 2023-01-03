В аварии на Касимовском шоссе пострадали три человека

В ДТП, которое произошло в ночь на вторник, 3 января, на Касимовском шоссе, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ДТП, которое произошло в ночь на вторник, 3 января, на Касимовском шоссе, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в 00:42, по предварительной информации, 27-летний местный житель на Hyundai Accent не предоставил преимущества проезда и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 37-летней рязанки.

В результате происшествия водители обоих автомобилей, а также 39-летний пассажир Hyundai получили травмы. Пострадавшим оказали помощь медики.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее видео с места аварии опубликовали в соцсетях.