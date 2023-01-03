В Алтайском крае двое детей и трое взрослых погибли в ДТП

В Алтайском крае при лобовом столкновении двух легковушек погибли двое детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Алтайском крае при лобовом столкновении двух легковушек погибли двое детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла на 217-м километре трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном около села Поспелиха. Мужчина 1978 года рождения выехал на встречную полосу на ВАЗ-2110 и врезался в Lexus RX 300.

В результате столкновения погиб сам водитель и три его пассажира — женщина и двое детей.

Водитель Lexus и двое пассажиров с травмами были госпитализированы. Позднее водитель скончался.