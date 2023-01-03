Следователи начали проверку после гибели 65-летней женщины при пожаре в Шацком районе

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пенсионерки во время пожара в селе Лесное Конобеево в Шацком районе.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пенсионерки во время пожара в селе Лесное Конобеево в Шацком районе. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя по особо важным делам Сасовского МСО СУ СКР по области Михаила Шуварикова.

Установлено, что погибшая злоупотребляла алкоголем, в доме не было электричества, работало печное отопление.

По факту гибели женщины 1957 года рождения организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Напомним, трагедия произошла утром во вторник, 3 января.