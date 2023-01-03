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Рязанцы попросили Малкова вмешаться в ситуацию с резким подорожанием проезда в маршрутках
Жители Рязани просят губернатора региона Павла Малкова вмешаться в ситуацию с резким повышением цены за проезд в коммерческом транспорте. Петиция с обращением губернатору появилась на сайте Сhange.org.

Жители Рязани просят губернатора региона Павла Малкова вмешаться в ситуацию с резким повышением цены за проезд в коммерческом транспорте. Петиция с обращением губернатору появилась на сайте Сhange.org.

«Уважаемый Павел Викторович, новость о повышении стоимости проезда в маршрутках повергла меня в шок. Если сейчас я оплачиваю проезд картой и еду за 24 рубля, то через несколько дней буду платить 30 рублей без вариантов! Это беспредел частных перевозчиков. Прошу вас вмешаться в ситуацию», — возмутился автор петиции.

Он попросил управление ФАС по области проверить законность и обоснованность повышения стоимости проезда в коммерческом общественном транспорте до 30 рублей, а также потребовал не допустить повышения стоимости на тех маршрутах, который обслуживает поселки города, где нет альтернативы: маршруты 77, 99, 85, 49).

«Хочется, не хочется, но рязанцы будут вынуждены пользоваться, услугами маршруток, даже несмотря на повышение проезда до 30 рублей и даже больше. Муниципальной альтернативы просто нет, — добавил автор. — По факту, жители указанных микрорайонов становятся заложниками „хотелок“ частных перевозчиков».

Напомним, ранее мэрия сообщила, что с 1 января 2023 года стоимость проезда в рязанских маршрутках составит 30 рублей.

Как рязанцы отреагировали на повышение цен в общественном транспорте, читайте здесь.