Рязанцев предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах

В Рязанской области до конца суток во вторник, 3 января, ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.