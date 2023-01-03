Рязанцев предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах
В Рязанской области до конца суток во вторник, 3 января, ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области до конца суток во вторник, 3 января, ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь. Метеопредупреждение опубликовано на
Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.
Днем местами ветер усилится порывами до 15 м/с.