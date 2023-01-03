Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих

Президент Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных социальных гарантий для военных. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных социальных гарантий для военных. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели в зоне СВО на Украине положены выплаты по пять миллионов рублей. Военным, которые получат ранение, травму или контузию, выплатят по три миллиона.

Также участвующим в спецоперации военным выслуга лет будет засчитываться на льготных условиях из расчета один день выполнения задач за два дня, а время нахождения на лечении в медицинских организациях в случае получения увечья при выполнении задач из расчета один месяц службы за два.

Указ президента распространяется на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года.