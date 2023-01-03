На вокзале Рязань-1 изменили систему досмотра пассажиров

На вокзале Рязань-1 с нового года заработала система досмотра багажа пассажиров с помощью рентгеновского сканера. Проход через здание вокзала ограничили, сообщает «КП-Рязань».

На вокзале Рязань-1 с нового года заработала система досмотра багажа пассажиров с помощью рентгеновского сканера. Проход через здание вокзала ограничили, сообщает «КП-Рязань».

Новая система контроля и досмотра пассажиров аналогична той, что уже существует на станции Рязань-2. Со стороны привокзальной площади попасть в здание через центральный вход теперь нельзя. Пройти можно только пригородный зал и кассовый зал дальнего следования.

Вход в здание вокзала со стороны перрона возможен через одну из трех дверей главного входа. Выход на перрон — через две двери главного входа, выход в город — через главный вход.

Время прохода через рамку металлоискателя со сканированием багажа значительно увеличилось.