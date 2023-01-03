Фестиваль ледовых скульптур в Рязани вновь откроется 4 января

Фестиваль ледовых скульптур в связи с установлением благоприятных погодных условий вновь откроется в среду, 4 января, в 17:00. Об этом сообщается в группе «Новый год в Рязани».

Фестиваль ледовых скульптур в связи с установлением благоприятных погодных условий вновь откроется в среду, 4 января, в 17:00. Об этом сообщается в группе «Новый год в Рязани».

Мероприятие проходит в культурном квартале «Хлебозавод» на Соборной площади, 18. С 5 января график работы фестиваля — с 12:00 до 21:00.

Напомним, ранее открытие фестиваля перенесли из-за потепления.