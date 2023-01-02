Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали историю поисков 85-летнего пенсионера в Рязани

Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, как проходили поиски дезориентированного 85-летнего мужчины, который 1 января пропал из больницы.

Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, как проходили поиски дезориентированного 85-летнего мужчины, который 1 января пропал из больницы.

Сообщение об этом поступило в 16:00. Известно, что Николай Васильевич находился на лечении, и за ним присматривали родные. Под утро он вышел из палаты практически без одежды, и больше его никто не видел. С момента пропажи прошло около 12 часов.

Волонтеры напечатали ориентировки, разослали информацию в СМИ.

«Следующая важная забота — добровольцы. 1 января, многие в отъезде, в гостях. Но на форуме одно за одним появляются сообщения о готовности. И вот, 20 человек выехали на поиск. Поисковые двойки („лисы“) одна за другой выходят на задачи. Темно, холодно, начался дождь. Темноту ночи прорезают фары патрулирующих город машин и фонарики пеших. Родственники дедушки тоже с нами. Задач много, всем хватит. Промокшие и замерзшие ребята возвращаются в штаб», — рассказывает информационный координатор Вера.

Поиски безрезультатны, как и обзвон приемных покоев больниц и станции скорой помощи. Утром 2 января поисковики Артем и Александра вышли на задачи.

«Прошу их сходить в больницу еще раз. Дедушку на улице никто не видел, несмотря на его приметный внешний вид, поэтому есть надежда, что из больницы он не выходил. Ребята вновь поднимаются в отделение. Медсестры очень обеспокоены, неоднократно осмотрели все закоулки здания, но потерявшегося до сих пор не нашли. Поисковики совместно с медицинским персоналом начинают повторный тщательный осмотр помещений больницы: проверили подвал, этажи, палаты, лестницы. Несколько плановых отделений закрыты, ведь сейчас выходные и больных там нет. Сотрудники больницы предоставляют доступ к этим помещениям. И чудо! В одной из пустых палат закрытого отделения находится наш Николай Васильевич. Волна облегчения, радость! Звоню родственникам дедушки. Они оказались рядом с больницей и скоро прибыли на место», — говорится в посте.

Волонтеры «ЛизаАлерт» поблагодарили коллектив городской клинической больницы № 11 за неравнодушие и участие.

Напомним, ранее стало известно, что пропавший пенсионер найден живым.