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Водителям напомнили об изменениях в правилах освидетельствования на алкоголь
В России с 1 марта вступят новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Его можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью, сообщает РИА Новости.

В России с 1 марта вступят новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Его можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утвердило Правительство.

При подозрении на опьянение водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Основаниями для процедуры могут быть запах спиртного изо рта, неустойчивость, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или неадекватное поведение.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, что основное изменение в правилах — «продувка» водителя без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная.

В документе уточняется, что освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, которые обеспечивают запись результатов на бумажном носителе.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.