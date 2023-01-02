В Рязанской области на скользкой дороге легковушка улетела в кювет

На трассе в Рязанской области легковушка опрокинулась в кювет. ДТП произошло в понедельник, 2 января, в 9:20. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор. Тума, Спас-Клепики, Касимов».

На трассе в Рязанской области легковушка опрокинулась в кювет. ДТП произошло в понедельник, 2 января, в 9:20. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор. Тума, Спас-Клепики, Касимов».

Авария произошла недалеко от Тумы в сторону Касимова. Водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате машина опрокинулась в кювет. По предварительным данным, пострадавших нет.